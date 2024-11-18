لا يشترط وجود محرم شرعى للسيدات دون 45 عامًا خلال السفر للحج.. التفاصيل

كتب ـ مدحت وهبة

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تيسير كل إجراءات التقديم لـ حج الجمعيات الاهلية لموسم 1446هـ - 2025م، حيث يستمر التقديم حتى يوم 28 نوفمبر الجارى.

ووضعت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الشروط الواجب توافرها فى المتقدم لأداء فريضة الحج منها أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصرى الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعى للسيدات دون 45 عامًا.