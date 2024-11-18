اليوم السابع
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"ص ق ر- 5" أحدث نمرة مميزة بمزاد اللوحات سعرها يقترب من نصف مليون جنيه

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 03:03 م
"ص ق ر- 5" أحدث نمرة مميزة بمزاد اللوحات سعرها يقترب من نصف مليون جنيه لوحة معدنية مميزة للسيارات
كتب - أحمد عبد الهادى

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أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الآن عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 425 ألف جنيه حتي الآن، وتحمل رقم (ص ق ر- 5)وحتى الآن متزايد عليها شخص واحد .  

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: 

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول. 

3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. 

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

 







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