اليوم السابع
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رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: أعدنا حتى الآن 145 محتجزا فى غزة

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 05:52 م
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: أعدنا حتى الآن 145 محتجزا فى غزة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قوات الاحتلال تمكنت من استعادة 145 شخصا من المحتجزين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، مؤكدا أن "جهود إعادة المختطفين لم تتوقف ولو للحظة واحدة."

وقال في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن "حماس وليس إسرائيل هي العائق أمام إتمام صفقة تبادل لإعادة مختطفينا"

وأضاف: "كل مسؤولي الإدارة الأمريكية أكدوا أن حماس هي التي ترفض المفاوضات وهي العائق أمام صفقة تبادل".

ومضى نتنياهو يقول: "نحن في حالة حرب النهضة من جديد، حرب على وجود ومستقبل دولتنا، ومنذ اليوم الأول للحرب أشدد مرة تلو الأخرى على أن جوهر صراعنا هو "معا سننتصر".

 







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