اليوم السابع
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نتنياهو: نحن فى حرب جديدة على وجود إسرائيل.. وجهود إعادة المحتجزين لم تتوقف

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 05:38 م
نتنياهو: نحن فى حرب جديدة على وجود إسرائيل.. وجهود إعادة المحتجزين لم تتوقف نتنياهو
كتب محمد عبد المجيد

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قال رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل قليل، أمام الكنيست، إنهم في حرب جديدة على وجود ومستقبل إسرائيل، مؤكدا على أن جهود إعادة المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة لم تتوقف ولو للحظة واحدة، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وزعم نتنياهو، أن حركة حماس هي العائق أمام إتمام صفقة التبادل لإعادة المحتجزين من قطاع غزة.

وقاطع أعضاء في المعارضة الإسرائيلية، كلمة نتنياهو في الكنيست، واتهموه بأنه يشجع التهرب من الخدمة العسكرية.







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