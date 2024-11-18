تناول هذه التوابل فى الشتاء.. تمنحك الدفء وتمنع زيادة الوزن وتخفف التهاب الحلق

كتبت مروة هريدى

هناك الكثير من التوابل فى مطبخنا تتمتع بالعديد من الخصائص المميزة ، ولها فوائد يمكن أن تساعد فى علاج العديد من المشكلات الصحية، ومن بين هذه التوابل "الحبهان"، حيث يمكن لنقع هذه التوابل فى الماء وإضافتها لـ نظامك الغذائي ، خاصة في فصل الشتاء ، تأثير كبير على صحتك، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

يمكن أن يساعد إضافة الحبهان وغليه في الماء وتناوله فى الصباح، خاصة في فصل الشتاء، على تحسين التمثيل الغذائي والصحة العامة، وفيما يلى.. بعض الأسباب التي تجعلك تضيف ماء الحبهان الخام إلى نظامك الغذائي:

تخفيف الانتفاخ



قد يؤدي الشتاء أحيانًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وعسر الهضم والإمساك، بسبب الأطعمة الثقيلة والغنية التى نميل إلى تناولها خلال الأشهر الباردة، ويُعرف الحبهان بخصائصه الهضمية ويمكن أن يساعد في تحسين قدرة جسمك على معالجة الطعام وتفتيته، وتعمل الزيوت الأساسية والمركبات الموجودة في الحبهان على تحفيز إنتاج الإنزيمات الهضمية، والتي يمكن أن تساعد في هضم الدهون والكربوهيدرات والبروتينات.

يحسن صحة الجهاز التنفسي



الشتاء قاسٍ بشكل خاص على الجهاز التنفسى، حيث يعانى الكثير من الناس من نزلات البرد أو السعال أو احتقان الجيوب الأنفية، ويمكن أن يساعد تناول ماء الحبهان الخام في توفير الراحة من هذه الأمراض، حيث يُعرف الحبهان بخصائصه الطاردة للبلغم، ويمكن أن يساعد في إزالة المخاط من مجرى الهواء وتقليل الالتهاب وتهدئة الحلق، بجانب تهدئة نوبات الربو والتهاب الشعب الهوائية والسعال الجاف، حيث يحتوى على مركبات تعمل كمزيل طبيعي للاحتقان، مما يساعد على فتح مجرى الهواء والسماح بالتنفس بسهولة.

يدفئ الجسم



خلال الأشهر الباردة، يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى برودة اليدين والقدمين والخمول والشعور العام بالبرودة حتى العظم، ويمكن أن يساعد ماء الحبهان الخام في تعزيز الدورة الدموية بشكل أفضل، مما يجعله مشروبًا شتويًا رائعًا، حيث يحتوى الحبهان على مركبات مثل السينيول والتيربينول التي تمنحك التدفئة وتحفز تدفق الدم، وترفع درجة حرارة الجسم، وتحسن الدورة الدموية في الأطراف.

يساعد على إزالة السموم من الجسم



قد يؤدي فصل الشتاء أحيانًا إلى جفاف الجلد وتقشره بسبب نقص الرطوبة في الهواء، ويعد ماء الحبهان الخام طريقة ممتازة لدعم عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم، حيث يتمتع بخصائص مدرة للبول، والتي يمكن أن تساعد في طرد السموم من الجسم من خلال زيادة إنتاج البول، كما أنه يساعد في تحسين وظائف الكبد، ودعم قدرة الجسم على إزالة السموم بشكل طبيعي.

يساعد فى إدارة الوزن



خلال أشهر الشتاء، يجد الكثير من الناس أنه من السهل الإفراط في تناول الطعام، خاصة مع وفرة الأطعمة المريحة والحلويات، وقد يساعد شرب ماء الحبهان الخام في دعم إدارة الوزن عن طريق تعزيز التمثيل الغذائي والحد من الشهية، فمن المعروف أن الحبهان له خصائص حرارية، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في زيادة معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم عن طريق تحفيز إنتاج الحرارة، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص خلال أشهر الشتاء الباردة التي نميل فيها للخمول وتناول الأطعمة الثقيلة.

يقلل من التوتر



يمكن أن يساعد ماء الحبهان الخام في تخفيف مشاعر التوتر والقلق بسبب خصائصه المحسّنة للمزاج، ويمكن أن يساعد في موازنة الهرمونات ورفع الروح المعنوية.