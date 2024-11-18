اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 نوفمبر 2024 09:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تحتفل بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى الـ12 على كرسى مارمرقس

الإثنين، 18 نوفمبر 2024 09:25 ص
الكنيسة تحتفل بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى الـ12 على كرسى مارمرقس ذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين 18 نوفمبر، بذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التاسع ليكون البطريرك 118 للكرازة المرقسية، بعد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117 فى تاريخ الكنيسة، حيث وقع الاختيار عليه بعد قيام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين، وكان يبلغ حينها من العمر 60 عاماً.
 
وقدم الموقع الرسمى للكنيسة والصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة على فيسبوك التهانى لقداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة ذكرى تجليسه. 
 
ذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى
ذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثانى
وتقيم الكنيسة القداس الاحتفالى بالعيد الثانى عشر لتجليس قداسة البابا اليوم الاثنين 18 نوفمبر فى مركز لوجوس البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.
 
 
 
 
 






الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تجليس البابا تواضروس الثانى

ذكرى تجليس البابا تواضروس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة