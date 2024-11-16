اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى تجليس البابا بعد غد

السبت، 16 نوفمبر 2024 11:15 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى تجليس البابا بعد غد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد غد يوم 18 نوفمبر الجارى بالذكرى الـ 12 لـ تجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 118 على كرسى مارمرقس الرسول.

وكانت الكنيسة نظمت العديد من الفعاليات الفترة الماضية، بمناسبة قرب حلول الذكرى، حيث تقام احتفالية تحت شعار "كن قدوة للمؤمنين" اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر على مسرح الأنبا رويسحيث تقدم مجموعة من الترانيم الروحية وكلمة للبابا تواضروس خلال الاحتفال.

جدير بالذكر أنه في يوم 18 نوفمبر من عام 2012 قام الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والـخمس مدن الغربية ومطروح،  برئاسة قداس تجليس البابا تواضروس بطريركا للإسكندرية والكرازة المرقسية، بمشاركة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ووفود كل الكنائس في مصر والعالم.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

تجليس البابا

تجليس البابا تواضروس




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