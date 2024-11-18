التعليم تتيح التقدم للعمل بكنترولات امتحانات الدبلومات 2025 حتى 21 نوفمبر

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقدم للترشح للعمل بكنترولات ولجان الإدارة بامتحانات الدبلومات الفنية 2025، لدبلوم المدارس الفنية بنوعياتها المختلفة صناعي وزراعي وتجاري وفندقى، مضيفة أن التقدم متاح خلال الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر الجارى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم إجراء مقابلات للمتقدمين لرؤساء اللجان بـ امتحانات الدبلومات الفنية، بالمديرية بداية من يوم الأحد 24 نوفمبر الحالى، وحتى يوم الثلاثاء 26 من نفس الشهر، على أن يتم موافاة الوزارة بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد غايته يوم الخميس 28 نوفمبر مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للمرشحين يتعلق بمهام وآليات وفنيات الوظيفة المرشح لها رئيس ووكيل لجنة.

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط العمل لوظائف رئيس ووكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية، مشددة على أنه يجب الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة وأن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفنى وأن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول على الأقل والحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير (كفاء) للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية من السنتين الأخيرتين.

وتابعت الوزارة: يجب أن يكون لدى العضو المرشح خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة) ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلى وأن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل وألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.

وأوضحت الوزارة أنه يجب ألا يكون قد تعدى ثلاث سنوات في رئاسة لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة وكذلك بالنسبة لوكيل اللجنة، ويجوز لوكيل اللجنة الذي أمضى ثلاث سنوات وكيلا في اللجنة أن يتقدم لرئاسة اللجنة إذا ما انطبقت عليه الشروط وعدم توقيع أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً ما لم يتم محو الجزاء وألا يكون محالا للمعاش قبل 31 ديسمبر وذلك بالنسبة لرؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، و يتم الترشيح للجان من داخل القطاعات التابع لها هذه اللجان، ويتم الترشيح من قبل الإدارة المركزية المدارس التعليم الفني من خارج القطاعات إذا تطلب الأمر ذلك.

وذكرت وزارة التربية والتعليم عدة موانع للتقدم للترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الفنية ألا يكون المعلم المرشح صدر ضده قرارا بالحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 أو الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

وشددت الوزارة على أنه يمنع من العمل من يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة تعليمية أو مدير عام التعليم الفني حرصاً على الصالح العام وأن يكون من العاملين بالمدارس الثانوية الفنية «صناعي - زراعي . تجاري - فندقي» أي كون من القائمين بالتدريس للطلاب المتقدمين للامتحان سواء كان ذلك بالمدارس الرسمية أو الخاصة أو بالفصول المسائية أو أية جهة أخرى أو المدارس المتقدم منها الطلاب، وألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.