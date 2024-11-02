4 موانع تحول دون الاشتراك فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025

كتب محمود طه حسين

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 4 موانع تحول دون اشتراك المعلمين والإداريين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025، والمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل كالتالى:

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موانع القرابة

- يجب الا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.

- درجات القرابة.

الدرجة الأولى: الأب - الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة).

الدرجة الثانية: الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد).

الدرجة الثالثة: (أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الخال والخالة - أبناء الأحفاد).

الدرجة الرابعة: (أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والعمة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحقاد).