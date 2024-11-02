4 موانع تحول دون الاشتراك فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 4 موانع تحول دون اشتراك المعلمين والإداريين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025، والمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل كالتالى:
- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.
- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.
- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
موانع القرابة
- يجب الا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.
- درجات القرابة.
الدرجة الأولى: الأب - الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة).
الدرجة الثانية: الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد).
الدرجة الثالثة: (أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الخال والخالة - أبناء الأحفاد).
الدرجة الرابعة: (أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والعمة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحقاد).
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