اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 نوفمبر 2024 12:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

4 موانع تحول دون الاشتراك فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025

السبت، 02 نوفمبر 2024 11:25 م
4 موانع تحول دون الاشتراك فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025 مدارس الدبلومات الفنية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 4 موانع تحول دون اشتراك المعلمين والإداريين فى أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025، والمرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل كالتالى:

- الحرمان من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

- الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

موانع القرابة
- يجب الا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.

- درجات القرابة.

الدرجة الأولى: الأب - الأم - الأبناء - الزوج أو الزوجة).

الدرجة الثانية: الأخ والأخت - الجد والجدة - الأحفاد).

الدرجة الثالثة: (أبناء الأخ والأخت - العم والعمة - الخال والخالة - أبناء الأحفاد).

الدرجة الرابعة: (أبناء أبناء الأخ والأخت - أبناء العم والعمة - أبناء الخال والخالة - أبناء أبناء الأحقاد).

 







وزارة التربية والتعليم

موانع عدم الاشتراك في أعمال امتحانات الدبلومات الفنيه

اخبار مصر

موانع عدم المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة