الاضطرابات الهضمية .. أعراض تستدعى ذهابك إلى الطبيب

كتبت مروة هريدى

الاضطرابات الهضمية هي مجموعة من المشكلات التي تصيب أعضاء الجهاز الهضمى، وتختلف مدى شدتها وخطورتها وفقًا للأسباب والعوامل التي تسبب هذه المشكلات، وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

هذه الاضطرابات الهضمية تحدث للجسم نتيجة حدوث تغييرات كبيرة في أحد أجزاء الجهاز الهضمي، وغالبًا ما يكون لها علاج يتم وصفه من قبل الطبيب الذى يُشخص الحالة ويوصف العلاج والأدوية المناسبة، وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان الخضوع لعملية جراحية لعلاج العضو المعنى بالمشكلة.

فيما يلى.. أعراض الاضطرابات الهضمية الشائعة:



آلام وتشنجات البطن.

الانتفاخ.

تغير في عادات الأمعاء، مثل الإسهال والإمساك.

التجشؤ.

فيما يلى.. أعراض الاضطرابات الهضمية التي تستدعى زيارة الطبيب:



وجود دم مع البراز.

تغير في عادات الأمعاء الطبيعية لأوقات طويلة تتخطى 10 أيام.

آلام في البطن شديدة ومتكررة على أيام متتالية.

فقدان الوزن غير المبرر.

التعب المزمن.

الدوخة المُصاحبة مع هذه الأعراض.

عوامل الإصابة بالاضطرابات الهضمية:



اتباع نظام غذائي منخفض الألياف.

قلة النشاط البدنى.

تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان.

المعاناة من القلق والتوتر والإجهاد بشكل عام.

تناول الأدوية المضادة للحموضة التي تحتوي على الكالسيوم أو الألومنيوم.

تناول بعض الأدوية، مثل: مضادات الاكتئاب، وحبوب الحديد، والأدوية المسكنة للألم.

التعرض للملوثات البكتيرية أو الفيروسية أو الطفيلية.

فيما يلى.. نصائح للوقاية من الاضطرابات الهضمية المزعجة:



شرب كمية كافية من الماء بحد أدنى 8 أكواب يوميًا.

تجنب الإفراط في تناول الكافيين.

ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

إدراج الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الألياف في النظام الغذائي.

تجنب الأطعمة التي تثير بعض الاضطرابات الهضمية، مثل متلازمة القولون العصبي.

التقليل من التوتر واستخدام تقنيات مثل اليوجا وتمارين التنفس والتأمل لتخفيف الإجهاد.

تناول الأدوية الموصوفة من جانب الطبيب المعالج وتجنب تناول أي أدوية دون استشارة فقد يترتب عليها مضاعفات خطيرة.

النوم بعدد ساعات كافي يوميًا لا يقل عن 8 ساعات.