اليوم السابع
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96 شهيدا وأكثر من 15 مفقودا و60 جريحا جراء 4 مجازر إسرائيلية بقطاع غزة

الأحد، 17 نوفمبر 2024 10:42 ص
96 شهيدا وأكثر من 15 مفقودا و60 جريحا جراء 4 مجازر إسرائيلية بقطاع غزة قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني، بسقوط 96 شهيدا وأكثر من 15 مفقودا و60 جريحا جراء 4 مجازر إسرائيلية في بيت لاهيا والنصيرات والبريج بقطاع غزة خلال الساعات الماضية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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