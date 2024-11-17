اليوم السابع
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3 خطوات للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر.. تعرف عليها

الأحد، 17 نوفمبر 2024 05:00 ص
3 خطوات للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر.. تعرف عليها تكافل وكرامة - وزارة التضامن الاجتماعي
كتبت: سارة وائل

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يتساءل الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2024 ومواعيد صرفه، وفي ذلك الصدد ينشر اليوم السابع تلك التفاصيل في السطور التالية:


 

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة:
 

1. الدخول الى موقع وزارة التضامن الاجتماعي...من خلال الضغط هنا
2. ثم أختر برنامج تكافل وكرامة.
3. ثم إدخال الرقم القومي.
4. ثم الضغط علي استعلام.

سيظهر أمامك كافة التفاصيل.

 

موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2024:

يتم صرف معاش تكافل وكرامة بمنتصف الشهر الميلادي من خلال فروع بنك ناصرالاجتماعي او من خلال ماكينات البريد المصري.

 

جدير بالذكر أن الهدف من برنامج تكافل وكرامة الذي أنشاته وزارة التضامن الاجتماعي هو تمكن المواطنين لشراء كافة السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن من أجل المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.







تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي

شهر نوفمبر

معاش تكافل و كرامة



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