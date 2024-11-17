وزارة الصحة: توفير تطعيمات الأطفال بمراكز المصل واللقاح

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن لأي شخص الحصول على اللقاحات للوقاية من الإصابة بالأمراض مادام لم يسبق له تلقيها من قبل ما عدا عددا قليلا من اللقاحات المرتبطة بفئة عمرية محددة (الأطفال) مثل (تطعيم الروتا والثلاثي البكتيري)
وتابعت وزارة الصحة والسكان :: يمكن الحصول على اللقاحات من خلال مراكز تطعيمات المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
توفر التطعيمات في الوقت المناسب مستوى كبيرًا من المناعة، غالبًا ما يصل إلى 90%، ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، هذه اللقاحات ضرورية منذ الولادة حتى سن 12 عامًا، حيث يظل الأطفال معرضين للإصابة ببعض الأمراض المعدية طوال هذه السنوات.
لا تزال العديد من الأمراض التي كانت منتشرة على نطاق واسع، مثل فيروس الورم الحليمي البشري، والتيتانوس، والسعال الديكي، والدفتيريا، موجودة اليوم علاوة على ذلك، لا تساعد التطعيمات في منع هذه الأمراض فحسب، بل تحمي الأطفال أيضًا من المضاعفات الصحية الشديدة.
توفير تطعيمات الأطفال
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