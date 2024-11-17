وزارة الصحة: توفير تطعيمات الأطفال بمراكز المصل واللقاح

توفر التطعيمات في الوقت المناسب مستوى كبيرًا من المناعة، غالبًا ما يصل إلى 90%، ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، هذه اللقاحات ضرورية منذ الولادة حتى سن 12 عامًا، حيث يظل الأطفال معرضين للإصابة ببعض الأمراض المعدية طوال هذه السنوات.

لا تزال العديد من الأمراض التي كانت منتشرة على نطاق واسع، مثل فيروس الورم الحليمي البشري، والتيتانوس، والسعال الديكي، والدفتيريا، موجودة اليوم علاوة على ذلك، لا تساعد التطعيمات في منع هذه الأمراض فحسب، بل تحمي الأطفال أيضًا من المضاعفات الصحية الشديدة.