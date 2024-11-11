إنفوجراف.. وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بسرطان الرئة

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بـ سرطان الرئة، والتى تضمنت:

1- تدخين السجائر والتدخين السلبى.

2- التعرض للتلوث.

3- التعرض للإشعاع.

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن عمل الفحوص الكاملة للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن بدء العمل رسميًا بالمرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية في 9 محافظات.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: جميع خدمات المبادرة مجانية والمبادرة تتضمن الكشف عن أورام الرئة - القولون - عنق الرحم - البروستاتا.

وقال الدكتور خالد عبدالعزيز القائم بأعمال المدير التنفيذي لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، إن منظومة العمل بالمبادرة والنتائج الحالية لأهداف العمل منذ إطلاقها قوية للغاية.

وتابع: قمنا بعمل 5 ملايين استبيان سواء من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو داخل الوحدات الصحية، فقد بلغت معدلات المحولين للكشف عن سرطان القولون بنسبة 8.9%، أي ما يقارب 386 ألف حالة، يليها سرطان البروستاتا بنسبة 4.3% محول للكشف، أي ما يقارب 187 ألف حالة،‎• وحوالي 49 ألف حالة محولة للكشف عن سرطان الرئة بنسبة 1.1%، فيما سجلت الحالات المحولة للكشف عن سرطان عنق الرحم ما يقارب ال 11 ألف حالة.

وأوضح أن الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

انفوجراف وزارة الصحة