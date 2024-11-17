وزارة الصحة: إنهاء تطوير خدمات الرعاية الأولية لمبادرة حياة كريمة بواقع 87%

وتابعت وزارة الصحة والسكان : قدمت المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات الرعاية الأولية خدماتها لـ 846 ألف متردد خلال الربع الثالث من العام الجاري.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه توجد مبادرة رئاسية لتطوير وحدات الرعاية الأساسية، البالغ عددها 5462 وحدة، وخلال النصف الأول من هذا العام، أي حتى شهر يوليو المقبل، سيتم تطوير 251 وحدة، ويشمل التطوير على مستوى الكم والكيف.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك تنوع في عيادات الرعاية الأساسية، بحيث يكون هناك عيادات متخصصة للأطفال وأمراض النساء، وربط هذه العيادات بمستشفيات عام أو مركزي أو حالة لاستكمال علاج المريض، وهو مفهوم أقرب لمفهوم طبيب الأسرة.