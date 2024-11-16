المديريات التعليمية تجهز أسئلة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

بدأت المديريات التعليمية والإدارات تجهيز أسئلة امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل، حيث تم وضع الأسئلة فيما درسه الطلاب بمنهج الشهر ويتم طباعتها، حيث شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أهمية أن تكون الأسئلة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج ومدى الاستفادة من التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية وتأثير ذلك على مستوى التلاميذ فى الاختبار الشهرى.



أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لصفوف النقل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر .

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل كالتالى:

- امتحانات شهر نوفمبر علي مستوي الإدارة.

- ثلاثة نماذج بامتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الأسبوع الأخير.

- عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة.



