محافظة الجيزة: إزالة تعديات بالبناء على الأرض الزراعية بأبو رواش فى كرداسة

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، رصدتها وحدة المتغيرات المكانية بقرية أبو رواش بمركز ومدينة كرداسة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأية محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص.

ووجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

يُذكر أن محافظة الجيزة، أزالت، مؤخرًا، 22 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمراكز ومدن منشأة القناطر، والصف، والبدرشين، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية، التي يتم تنفيذها حتى 29 نوفمبر 2024.