اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 نوفمبر 2024 08:11 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

شرطة الاحتلال في تل أبيب تعتدى على متظاهرين من الحريديم رافضين للتجنيد

الأحد، 17 نوفمبر 2024 06:40 م
شرطة الاحتلال في تل أبيب تعتدى على متظاهرين من الحريديم رافضين للتجنيد متظاهرين من الحريديم - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، على متظاهرين من اليهود المتشددين (الحريديم)، في تل أبيب رافضين للتجنيد الإجباري.

وتظاهر الآلاف من الحريديم في تل أبيب، احتجاجا على رفض التجيد الإجباري.

من ناحية أخرى نشر التلفزيون الإسرائيلي، استطلاع جديد بخصوص إعادة التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كاشفا عن أن 98% من العائلات القوات الإسرائيلية أبلغت عن ضرر نفسي أو عقلي نتيجة الخدمة الاحتياطية.

كما أبلغ 77% من عائلات المقاتلين عن ضرر في التحفيز بسبب مشروع القانون أو قانون المهاجع ( القانون الذي يحد من عملية التجنيد للحريديم)

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يعتزم إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي لليهود الأرذوكس المتشددين (الحريديم) اعتبارا من الأسبوع المقبل، على الرغم من إقالة وزير الدفاع السابق يوآف جالانت الذي أمر بإصدارها.







شرطة الاحتلال

الحريديم

تل أبيب

التجنيد الاجباري في اسرائيل

اسرائيل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة