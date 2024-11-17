شرطة الاحتلال في تل أبيب تعتدى على متظاهرين من الحريديم رافضين للتجنيد

كتب عبد الوهاب الجندى

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، على متظاهرين من اليهود المتشددين (الحريديم)، في تل أبيب رافضين للتجنيد الإجباري.

وتظاهر الآلاف من الحريديم في تل أبيب، احتجاجا على رفض التجيد الإجباري.

من ناحية أخرى نشر التلفزيون الإسرائيلي، استطلاع جديد بخصوص إعادة التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كاشفا عن أن 98% من العائلات القوات الإسرائيلية أبلغت عن ضرر نفسي أو عقلي نتيجة الخدمة الاحتياطية.

كما أبلغ 77% من عائلات المقاتلين عن ضرر في التحفيز بسبب مشروع القانون أو قانون المهاجع ( القانون الذي يحد من عملية التجنيد للحريديم)

وقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يعتزم إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي لليهود الأرذوكس المتشددين (الحريديم) اعتبارا من الأسبوع المقبل، على الرغم من إقالة وزير الدفاع السابق يوآف جالانت الذي أمر بإصدارها.