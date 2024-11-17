حزب الله يعلن استهداف ميركافا إسرائيلية ومقتل وجرح طاقمها

أعلن حزب الله اللبنانى، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية عند مثلث طير حرفا الجبين بصاروخ موجه، مما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها قتلى وجرحى.
ومن جانبها قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن هدف القصف الإسرائيلي على بيروت كان رئيس قسم العمليات للجبهة الجنوبية في حزب الله.
واوضح جيش الاحتلال، ان المستهدف بالاغتيال الأخير ببيروت أخذ دورا عسكريا بارزا بعد تصفية الصف الأول لحزب الله.
وكان حزب الله اللبناني قد أعلن استهداف منطقة الكريوت شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية .
وذكر الحزب - في بيان أورده التليفزيون اللبناني اليوم "الأحد" - أنه استهدف أيضا تجمعا لقوات الاحتلال الاسرائيلي عند أطراف مدينتي الخيام وشمع ،كما استهدف ثكنة معاليه جولاني مقر قيادة لواء حرمون 810 الإسرائيلي .
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أن رشقة صاروخية بنحو 20 صاروخًا أُطلقت من لبنان على منطقة الجليل الغربي وخليج حيفا.
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