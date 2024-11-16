وزير الصحة يلتقى نظيره الكويتي لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي

كتب وليد عبد السلام

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، لبحث سبل التعاون في مجالات الرعاية الصحية الأولية، والعلاجية، والوقائية ولاسيما مكافحة الأمراض المشتركة السائدة في المنطقة، وذلك بغرض تطوير الخدمات الصحية في البلدين.

جاء لقاء الوزيرين على هامش أعمال المؤتمر الوزاري العالمي الرابع رفيع المستوى، حول مقاومة مضادات الميكروبات «الوباء الصامت» الذي يقام تحت شعار «من الإعلان إلى التنفيذ» في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول إمكانية تبادل الخبرات في شتى مجالات القطاع الصحي، وخاصًة مكافحة الأمراض، بهدف التصدي للممارسات التي تؤدي إلى مقاومة الأدوية في البشر والحيوانات، والحد من انتشار مقاومة مضادات الميكروبات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن اللقاء بحث مجالات التعاون في تدريب الأطباء في التخصصات المختلفة وكذلك الصيادلة، والكوادر الفنية، لصقل مهارات الأطقم الطبية، ومواكبة أحدث التطورات في كافة المجالات الطبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء ناقش سبل تسهيل التواصل بين المؤسسات الصحية في البلدين، لتحقيق التعاون الصحي، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمرضى الكويتين الراغبين في العلاج بجمهورية مصر العربية.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن اللقاء تطرق إلى التنسيق، وتبادل الخبرات في مجال الإعلام، والتثقيف الصحي، والمعلومات، والمطبوعات الصحية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والإدارة الصحية، علاوة على مناقشة سبل التعاون في مجال الرقابة على المنتجات الدوائية وتأكيد جودتها.