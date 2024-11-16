مسؤول أممى: مصر شريك استراتيجى وفعّال فى دعم أجندة المناخ والتنمية المستدامة

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أكد فيليب بوليه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشباب، أن مصر أثبتت أنها شريك استراتيجي وفعّال في دعم أجندة المناخ والتنمية المستدامة، وأنها تلعب دوراً محورياً في حشد الشباب لمواجهة تحديات العصر، معرباً عن حرصه على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية في المبادرات التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار،مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل قيمة مضافة للعمل الأممي المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزارة الشباب والرياضة،وذلك علي هامش مشاركة وفد المفاوضين الشباب المصري بمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخ " COP29 " بالعاصمة الأذربيجانية "باكو".

وأعرب فيليب بوليه عن تقديره الكبير لما حققته مصر من إنجازات بارزة في ملف تمكين الشباب، واصفاً التجربة المصرية بأنها "نموذج ملهم على المستوى الدولي".

واستعرض ممثلو وزارة الشباب والرياضة خلال الاجتماع الطفرة الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال تمكين الشباب، مشيرين إلى التجربة المصرية الرائدة في تعزيز مشاركة الشباب في مختلف مجالات الاستدامة، والتي أصبحت نموذجاً يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ألقى ممثلو وزارة الشباب والرياضة الضوء على الجهود المصرية منذ رئاسة مؤتمر الأطراف COP27، والتي أثمرت عن العديد من المبادرات الشبابية الرائدة، معربين عن تطلع الوزارة لدعوة فيليب بوليه لزيارة مصر لمعاينة تلك النجاحات على أرض الواقع، مؤكدين التقدير الكبير للتعاون المثمر مع منظمة الأمم المتحدة في مختلف البرامج والمبادرات الداعمة للشباب.

يذكر أن وفد المفاوضين الشباب المصري وصل إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP29،المنعقد خلال الفترة من 11 إلى 23 نوفمبرالجاري،ويشارك عدد من المفاوضين الشباب في الوفد التفاوضي المصري الرسمي من اعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP29 برئاسة وزارة الخارجية المصرية.