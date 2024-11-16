اليوم السابع
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محافظ الجيزة يكلف يسن سيد رئيسًا لمركز ومدينة العياط

السبت، 16 نوفمبر 2024 01:00 م
محافظ الجيزة يكلف يسن سيد رئيسًا لمركز ومدينة العياط المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف كل من يسن سيد يسن علي قائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، ومعاوية أحمد حسن طلب نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

وشمل قرار محافظ الجيزة، تكليف أحمد محمد سيد البردوني مدير الإدارات الهندسية بحي الطالبية، ومحمود فرج عباس مدير الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الصف.

جاء قرار محافظ الجيزة في إطار خطه التدوير الوظيفي وضخ دماء جديدة في العمل المحلي بما يحقق تقديم خدمات أفضل للمواطنين.







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الصف

رئيس مدينة العياط




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