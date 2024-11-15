محافظ الجيزة يفتتح مسجد التقوى.. ويؤكد: منارة تثقيفية ودعوية تضاف لبيوت الله

كتبت – مرام محمد

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مسجد التقوى الواقع بجوار محور 26 يوليو بطريق السادس من أكتوبر بالقرب من نفق فودافون.

وأزاح محافظ الجيزة الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، مقدمًا التهنئة لأهالي المنطقة بافتتاح المسجد، معربًا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

وأكد "النجار"، حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدني على التوسع في إنشاء وتجديد وترميم المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام في نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال ما يقام بها من دروس ولقاءات.

وأدى محافظ الجيزة، شعائر صلاة الجمعة بمسجد التقوى، والتي ألقى فيها فضيلة الشيخ أحمد عمر هاشم خطبة الجمعة تحت عنوان "حرمه التعدي علي المال العام".

وعقب الصلاة، أكد المحافظ في تصريحات له أن المسجد يمثل صرحًا إسلاميًا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله، وتُسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

حضر فعاليات الافتتاح إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والقيادات الأمنية والتنفيذية للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات والهيئات والأجهزة، وجموع المصليين.



افتتاح مسجد التقوى



افتتاح مسجد التقوى بالجيزة



محافظ الجيزة يفتتح مسجد التقوى