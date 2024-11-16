محافظة الجيزة: صيانة وتشغيل السلالم الكهربائية بكوبرى مشاة أرض اللواء

كتبت - مرام محمد

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، حي العجوزة بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وتشغيل السلالم الكهربائية بكوبرى مشاة أرض اللواء، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وذلك بعد تلقي شكواهم من توقف السلالم الكهربائية عن العمل وعدم تشغيلها بشكل دوري.

وتابع محافظ الجيزة، قيام الحي بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن أعمال الصيانة بتوفير قطع الغيار اللازمة وإصلاح العطل وتشغيل السلالم الكهربائية بكفاءة عالية، موجهًا بالمتابعة الدورية للحفاظ عليه وللتأكد من عدم توقفه مجددًا لكونه يمثل أهمية قصوى لمواطني أرض اللواء المترددين عليه يوميًا، وذلك للتسهيل على المواطنين.

ووجه المحافظ، رئيس حي العمرانية بالاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين بشأن تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية بعدد من العقارات بعمارات أبو الفتوح.

وعليه، أغلق حي العمرانية بالتعاون مع شرطة المرافق عدد من الوحدات بالعقار 11 و 12، مع رفع بعض حالات الإشغال التابعة للمنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات في حال عدم التقدم بطلبات التصالح للمخالفات.