كلية بجامعة الازهر تفعل نظام البصمة للحضور والإنصراف للطلاب

كتب لؤى على

وجهت كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنين القاهرة بجامعة الأزهر، تنبيه مهم جدا لجميع الطلاب بخصوص تفعيل نسبة الحضور، وذلك تفعيلا لقرار الجامعة فيما يخص نسبة الحضور التي يجب أن لا تقل عن نسبة 75% للسماح للطالب بدخول الامتحان، فقد تقرر ما يأتي:

١ـ يبدأ العمل بجهاز تسجيل الحضور والانصراف (ماكينة البصمة) بداية من يوم الأحد القادم الموافق 17 / 11 / 2025 م حتى نهاية الفصل الدراسي.

2ـ مواعيد تسجيل بصمة الحضور من الساعة السابعة والنصف حتى الساعة التاسعة والنصف والانصراف من الساعة الثانية حتى نهاية جميع المحاضرات والطلاب الباقين للإعادة سيسمح لهم بالبصمة حسب جدولهم الدراسي.

3ـ الطلاب الذين سجلوا بصمتهم سابقا بمكتب رعاية الطلاب هم فقط من يمكنهم تسجيل حضورهم بداية من يوم الأحد القادم.

4- من لم يسجل بصمته على السيستم سيتاح له التسجيل يومي الاثنين والثلاثاء فقط من الأسبوع القادم.

5- الطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بصمتهم ومتابعة حضورهم من خلال جهاز تسجيل البصمة سيتم حصرهم وإلغاء امتحانهم في الفصل الدراسي إلا بعذر طبي او اجتماعي مقبول ينظر فيه مجلس الكلية.

6ـ يطبق هذا على طلاب الانتظام المستجدين والباقين للإعادة، والطلاب الوافدين.

7- جهاز البصمة مراقب بكاميرات مراقبة لذا يرجى التعامل معه بحرص حتى لا تضع نفسك في موضع المساءلة القانونية بإتلاف المال العام.



