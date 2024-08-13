الأربعاء القادم فتح باب التسجيل للالتحاق بشعبة القراءات وعلومها للطالبات بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

وافق الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التسجيل للالتحاق بشعبة القراءات وعلومها للطالبات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة بعد تصديق المجلس الأعلى للأزهر على فتح الشعبة.

وأعلن الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني أنه تقرر فتح (شعبة القراءات وعلومها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة انتظام) أمام الطالبات، مشيرًا إلى أن شعبة القراءات وعلومها تقبل الطالبات الحاصلات على الشهادة الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمي والأدبي لهذا العام 2024م، وكذلك طالبات معهد القراءات 2024م، إضافة إلى قبول طالبات معهد القراءات بفاصل زمني عامين.

وأوضح مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني أن التسجيل للالتحاق بشعبة القراءات وعلومها يكون من خلال تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني: azu.edu.eg لمدة أسبوع.



وأضاف فرج أن التسجيل يبدأ يوم الأربعاء القادم الموافق 14 / 8 / 2024 م وحتى مساء الأربعاء الموافق 21 / 8 / 2024 م، لافتًا إلى أن بداية اختبار الطالبات من يوم الأحد الموافق 25 / 8 / 2024 وتنتهي يوم الخميس القادم الموفق 29 / 8 / 2024 م.

