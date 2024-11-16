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غدا طقس مائل للبرودة ليلا واضطراب بالملاحة وشبورة والصغرى بالقاهرة 17

السبت، 16 نوفمبر 2024 04:11 م
غدا طقس مائل للبرودة ليلا واضطراب بالملاحة وشبورة والصغرى بالقاهرة 17 الطقس - شبوره
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد الأحد 17 نوفمبر 2024، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ولفت إلى أنه من المتوقع غدا اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا وسرعة الرياح من 40: 55 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الأحد: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.

 







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