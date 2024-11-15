أخبار مصر.. غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 17 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت 15 نوفمبر 2024، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

غدا.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا السبت، احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج.

وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان أسواق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 50%

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، والتى تتم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق بـ30%.

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 37 بيتًا من بيوت الله منها 23 مسجدًا جديدًا