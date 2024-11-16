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رئيس الوزراء عن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج: النهارده يوم عيد والله

السبت، 16 نوفمبر 2024 10:56 ص
رئيس الوزراء عن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج: النهارده يوم عيد والله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب هند مختار - عبد الحليم سالم - أمانى سمير

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علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة آخرى، قائلا: "النهارده يوم عيد والله".

وأكد أن الحكومة تؤمن بالشراكة مع القطاع الخاص، وتتوسع الدولة فى صناعة السيارات، قائلا: "احتياجات السوق المحلي من السيارات تصل لما يقرب من نصف مليون سيارة".

وأكد أن الدولة لا تفرط فى قلاعها الصناعية ولكن كيفية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة .

وأوضح أن شركة النصر للسيارات واحدة من قلاع مصر الصناعية ، قائلا: "كنا نحلم بعودة هذه القلعة الصناعية أن تعود للحياة"، ولاستداماتها كان هناك مجموعة من الشراكات والمقومات.

وأوضح خلال احتفالية عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، أن الحكومة حاولت بكل السبل على مدار السنوات الماضية أن تعود هذه القلعة للصناعة لأنها بما تملكه من بنية أساسية ورغم توقفها تعتبر كنز لا ينبغي التفريط فيه.







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