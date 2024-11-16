حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 7 أيام

كتب محمد صبحى

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع فى الفترة من 9 نوفمبر حتى 15 نوفمبر، وجاء ذلك على النحو الآتي:



(1) عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا مشتركًا بشأن الجامعة العمالية، لبحث آليات تطوير الجامعة، وبحث اللقاء تشكيل لجنة للوقوف على مستوى الجامعة بفروعها المختلفة وتقييمها، ومتابعة ما تم من قبل من إجراءات، وبحث المعايير الخاصة بالمناهج الدراسية وربطها بسوق العمل، وضمان الجودة فى الخدمة التعليمية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات والمعامل، والتدريب العملي، وتأكيد جودة مستوى الخريجين.

(2) ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماع مجلس إدارة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وفى كلمته ثمن الوزير الدور الفعال الذى تقوم به الهيئة لدعم المشروعات البحثية المبتكرة وفقًا لأولويات برنامج عمل الحكومة، مثل: حماية أمن مصر المائى والغذائي، ومشروعات تعزيز أمن الطاقة، وبناء نظام بيئى متكامل ومستدام، وبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، فضلًا عن دور الهيئة فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص.



(3) شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى الاجتماع الخامس للجنة المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالاتحاد الإفريقى والتابعة لمفوضية التعليم والعلوم والابتكار، وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أيمن عاشور التجربة المصرية الرائدة فى تطوير التعليم التكنولوجي، باعتباره أحد المسارات التعليمية الهامة، مشيرًا إلى أن مصر شهدت توسعًا فى إنشاء الجامعات التكنولوجية بهدف تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على مواكبة التطور التكنولوجى المتسارع، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى ووظائف المستقبل، مثل: الذكاء الاصطناعى، والروبوتات، وتكنولوجيا الفضاء.



(4) قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بزيارة إلى دولة ألمانيا الاتحادية، يُرافقه وفد من قيادات قطاع الأورام بالمستشفيات الجامعية، واشتملت الزيارة على تفقد العديد من المراكز الألمانية الجامعية الرائدة فى تشخيص وعلاج الأورام، وعقد عدة لقاءات مع قيادات المراكز الجامعية من أجل التوافق على تفعيل تعاون علمى مصرى ألمانى مُشترك، من أجل النهوض بخدمات علاج الأورام بالمستشفيات الجامعية ومنها الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وتقديم الرعاية المُتكاملة وفق المعايير العالمية.



(5) اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى 2024/2025، وأصدر الدكتور أيمن عاشور قرارًا بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2024/2025 للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية.