التعليم العالى: تعاون مصرى ألمانى للنهوض بعلاج الأورام بالمستشفيات الجامعية

محمد صبحى

فى ضوء رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بشأن تطوير التعليم الطبى والبحث العلمى والرعاية الصحية فى مجال الأورام بالمستشفيات الجامعية، ومع قرب بدء تشغيل المعهد القومى للأورام الجديد، وتنفيذًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية - زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى دولة ألمانيا الاتحادية، يُرافقه وفد من قيادات قطاع الأورام بالمستشفيات الجامعية.

واشتملت الزيارة على تفقد العديد من المراكز الألمانية الجامعية الرائدة في تشخيص وعلاج الأورام، وعقد عدة لقاءات مع قيادات المراكز الجامعية من أجل التوافق على تفعيل تعاون علمى مصرى ألمانى مُشترك، من أجل النهوض بخدمات علاج الأورام بالمستشفيات الجامعية ومنها الكشف المبكر والتشخيص والعلاج وتقديم الرعاية المُتكاملة وفق المعايير العالمية.

وفى إطار اهتمام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتحسين البنية التحتية للمراكز الجامعية للأورام واستحداث برامج مُستدامة للتنمية البشرية فى مجال الرعاية الصحية وخاصة فى مجال الأورام وربط ذلك بسوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، قام الوزير والوفد المُرافق لسيادته بزيارة لكُبرى الشركات الألمانية فى مجال الرعاية الصحية.

واشتملت الزيارة على تفقد المصانع الرئيسية للشركة وعقد عدة لقاءات مع قيادات الشركة فى المجالات المختلفة لوضع رؤية مُستقبلية؛ لتعزيز التعاون المُشترك فى مجال الأورام بما فى ذلك النهوض بتدريب الكوادر المُساعدة من خلال برامج مُتطورة ومُتخصصة مع الجامعات التكنولوجية المصرية، فضلًا عن تفقد المركز الرئيسى للابتكار والتطوير فى مجال ميكنة المعامل بمدينة فرانكفورت؛ للاطلاع على أحدث التقنيات التى تستخدمها الشركة فى هذا الشأن.

وفى إطار رؤية الوزارة بشأن تعظيم الدور المصرى فى الريادة الإفريقية فى التعليم الطبى المُستمر والبحث العلمى والرعاية الصحية فى مجال الأورام، قام الوزير والوفد المُرافق بزيارة المستشفى الجامعى لجامعة فرايبورج، وعقد لقاء موسع مع البروفيسور فينز الرئيس التنفيذي، كما تمت زيارة المركز الجامعى المتكامل للأورام بجامعة فرايبورج الذى يعُد أحد أهم المراكز الألمانية المُتخصصة والرائدة فى علاج الأورام بألمانيا، بالإضافة إلى عقد لقاء مع البروفيسور فيجل مدير المركز ورائد جراحات أورام الكبد والجهاز الهضمى بالروبوت الجراحي، والبروفيسور جروسو رئيسة قسم العلاج الإشعاعي، وقيادات مركز الأورام من مختلف التخصصات، واتفق الجانبان بشكل مبدئى على تعاون مُشترك بين المعهد القومى للأورام ومركز فرايبورج الجامعى للأورام برعاية شركة سيمنز هيلثينيرز؛ لتطوير قطاع الأورام الجامعى بمصر والقارة الإفريقية على أن يكون بدء تفعيل التعاون بالتزامن مع افتتاح المعهد القومى للأورام الجديد بداية من عام 2025.

ورافق الوزير خلال زيارته وفد رفيع المستوى مكون من الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمعطى سمرة عميد المعهد القومى للأورام، والدكتور حاتم أبوالقاسم مُقرر اللجنة التنفيذية لمستشفى 500 500 بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور يسرى رستم مُقرر اللجنة العليا لمستشفيات الأورام الجامعية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة داليا قدرى مدير مستشفيات المعهد القومى للأورام.

كما رافق الوزير الدكتور سامح سرور المُستشار الثقافى المصرى بالسفارة المصرية ببرلين.