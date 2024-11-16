تعرف على الأديرة الأثرية والحديثة للكنيسة الأرثوذكسية

كتبت – بتول عصام

تتميز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأديرة الآثرية على مر العصور، بالإضافة إلى الأديرة الحديثة، ويحتل كلاهما مكانة كبرى لدى الأقباط ويتوافدون عليها باستمرار، ويأتى إليها السياح من جميع أنحاء العالم.

وفي التقرير التالي نستعرض الأديرة الأثرية والحديثة للكنيسة الأرثوذكسية وفقا للموقع الرسمي لها:

الأديرة الأثرية:

1 - دير القديس الأنبا مكاريوس "أبو مقار" – وادى النطرون

2 - دير القديس الأنبا بيشوى – وادى النطرون

3 - دير القديسة العذراء مريم السريان – وادى النطرون

4 - دير القديس الأنبا بولا البرية الشرقية – البحر الأحمر

5 - دير القديس الأنبا أنطونيوس البرية الشرقية – البحر الأحمر

6 - دير القديسة العذراء مريم المحرق بجبل قسقام – القوصية أسيوط

7 - دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون – مغاغة المنيا

8 - دير الشهيد مارمينا العجايبى مريوط – الأسكندرية

9 - دير الأنبا باخوميوس – حاجر إدفو أسوان

10 - دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات – قنا

11 - دير القديسة العذراء مريم بجبل أخميم – سوهاج

12 - دير الشهيد مارجرجس الخطاطبة

13 - دير الأنبا شنوده رئيس المتوحدين – برية سوهاج

14 - دير الأنبا باخوميوس الشايب – برية الأقصر

15 - دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون – الفيوم

16 - دير رئيس الملاك ميخائيل الشرقى بأخميم – سوهاج

17 - دير الشهيد مارمينا العجايبى المعلق – جبل أبنوب أسيوط

18 - دير القديس أبو فانا – غرب ملوى المنيا

19 - دير القديس الأنبا توماس السائح – الخطاطبة

20 - دير القديس الأنبا متاؤس الفاخورى – إسنا الأقصر

21 - دير القديس الأنبا مكاريوس السكندرى بجبل القلالى – البحيرة

22 - دير القديسان الأنبا بيجول و الأنبا بيشاى (الدير الأحمر) بسوهاج

23 - دير رئيس الملائكة ميخائيل – جبل الأساس نقادة قنا

24 - دير القديس هرمينا السائح بأسيوط

25 - دير الشهيد مارجرجس – مصر القديمة

26 - دير الشهيد أبى سيفين بمصر القديمة – القاهرة

27 - دير القديسة العذراء مريم بحارة زويلة – القاهرة

28 - دير الشهيد مارجرجس – حارة زويلة القاهرة

29 - دير الأمير تادرس الشاطبى – حارة الروم القاهرة

30 - دير الشهيدة دميانة – برارى بلقاس الدقهلية

الأديرة الحديثة:

1- دير موسى النبي – برية سيناء

2- دير الأنبا موسى – العلمين

3- دير القديس ماربقطر – الخطاطبة

4- دير العذراء مريم وماريوحنا – طريق الإسماعلية الصحراوي

5- دير الأنبا يحنس القصير – طريق العلمين

6- دير الأم سارة – المنيا

7- دير البتول – ملوي المنيا

8- دير العذراء مريم والملاك ميخائيل – ديروط أسيوط

9- دير الشهيدة دميانة والأنبا مويسيس – سوهاج

10- دير العذراء والشهيد ودامون – حاجر أرمنت

11- دير مارجرجس والقديسة سفرنيكي – العلمين

12- دير العذارى الحكيمات – طريق الإسماعلية

13- دير الأمير تادرس الشطبي والأنبا موسى الأسود – طريق الإسماعلية

14- دير السيدة العذراء والملاك ميخائيل – المنيا

