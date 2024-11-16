اليوم السابع
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تأكيد مصرى باكستانى على أهمية وقف التصعيد والتوترات فى المنطقة

السبت، 16 نوفمبر 2024 01:30 م
تأكيد مصرى باكستانى على أهمية وقف التصعيد والتوترات فى المنطقة الدكتور بدر عبد العاطى ونظيره الباكستانى
كتب أحمد جمعة

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التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، "إسحاق دار " نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، يوم 15 نوفمبر، استكمالاً للقاءاته على هامش منتدى "صير بني ياس" الخامس عشر المنعقد حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ثمن الوزيران وتيرة تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدا على أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق الدائم من خلال الآليات المختلفة، وكذا الدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلي آفاق أرحب، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقتين.

كما تبادل الدكتور بدر عبد العاطي الرؤي مع نظيره الباكستاني حيال تطورات الأوضاع في قطاع غزة و لبنان، حيث أكد الوزيران علي أهمية وقف التصعيد والتوترات في المنطقة، والتوصل إلي وقف فوري لإطلاق النار وضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عوائق. كما ناقش الوزيران عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك علي الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة إصلاح النظام المالي العالمي وإصلاح مجلس الامن واستعادة النظام متعدد الأطراف.

 







بدر عبد العاطى

وزير الخارجية

وزير خارجية باكستان



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