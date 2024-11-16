اليوم آخر موعد للتقديم بحج القرعة لعام 2025.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

حرص عدد كبير من المواطنين على التوافد نحو أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية للتقديم في حج القرعة لعام 2025، حيث تنتهي مدة التقديم اليوم السبت، والتي بدأت منذ 30 أكتوبر الماضي، على أن يتم إجراء قرعة علانية بعد انتهاء مدة التقديم.

وشرحت وزارة الداخلية إجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، حيث يراعى إتباع عدة شروط، أبرزها تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة ، مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية، وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.