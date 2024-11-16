المديريات التعليمية توجه بمتابعة تحصيل المصروفات بالمدارس التجريبية

وجهت المديريات التعليمية الإدارات والمدارس الرسمية للغات بمتابعة نسبة تحصيل المدارس التجريبية المصروفات الدراسية من الطلاب مع تطبيق القانون بتحويل من لم يسدد مصروفات المدرسة الرسمية للغات إلى المدارس الحكومية .
وحددت الوزارة طرق سداد المصروفات الدراسية كالتالى:
- يستطيع أولياء الأمور سداد المصروفات المدرسية من خلال مكاتب البريد باستخدام الرقم القومي للطالب فى حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يمكن الحصول على الرقم القومي للطالب من خلال شهادة الميلاد المميكنة.
- بعد سداد المصروفات المدرسية يتم تسليم إيصال الدفع وصورتين منه للمدرسة التابع لها الطالب.
- إمكانية سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ التحصيل والدفع الإلكتروني، المتعاقد عليها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منها" مصارى وآمان وفورى وغيرها من منافذ الدفع الرسمية"
- يتم السداد فى منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها من خلال أكواد دفع محددة لصالح سداد المصروفات المدرسية.
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