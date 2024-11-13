تفاصيل احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى تجليس البابا تواضروس الثانى 18 نوفمبر

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ12، لتجليس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على كرسى مارمرقس الرسول ليصبح البطريرك رقم 118 فى تاريخ الكنيسة يوم 18 نوفمبر المقبل، فبعد 12 عاما على تجليس قداسته يظل البابا تواضوس بابا المحبة والاحتضان لكل شعبه.

وأوضح المركز الإعلامى للكنيسة أنه تم الاتفاق على إقامة القداس الاحتفالى بالعيد الثانى عشر لتجليس قداسة البابا يوم الاثنين 18 نوفمبر الحالي في مركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى حصل على تزكيات للبطريركية من آباء أساقفة من داخل وخارج مصر، وهم الأنبا دميان أسقف عام ألمانيا والأنبا سوريال أسقف ملبورن، والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا، والأنبا باخوم أسقف سوهاج، والأنبا أندراوس أسقف أبو تيج والانبا رافائيل الاسقف العام.

وبعد صيام الشعب القبطى 3 أيام 31 أكتوبر و1، 2 نوفمبر، تمت إقامة قداس القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر، ووقع الاختيار الإلهى على الأنبا تواضروس؛ حيثقام الطفل "بيشوى جرجس سعد" (6 سنوات) طفل القرعة الهيكلية بسحب الاسم من بين الثلاثة أسماء وهو مُعْصَب العينين.

وخلال قداس يوم 18 نوفمبر عام 2012 تم تجليس الأنبا تواضروس بابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية بحضور الأباء وأساقفة المجمع المقدس مشاركة وفود من كل الكنائس فى مصر والعالم وعلى رأسهم الأنبا باخوميوس القائم مقام ومطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.