الزراعة: تحتفل بتخريج 26 مبعوثا من 16 دولة أفريقية في برنامج إنتاج تقاوي الأرز

كتبت أسماء نصار

سلم الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية شهادات التخرج لـ26 مبعوثا من 18 دولة أفريقية من البرنامج التدريبية تحت عنوان "إنتاج تقاوى الأرز" وإنتاج وصحة الحيوان"، وذلك بحضور السفير محمد عزمى الأمين العام المساعد للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، ونائب السفير اليابانى بالقاهرة وكاتو كين مدير مكتب الوكالة اليابانية للتنمية بالقاهرة «الجايكا» وعدد من سفراء دول القارة الافريقية التى لديها مشاركين فى تلك البرامج التدريبية.

وفى بداية كلمته الافتتاحية نقل "موسي" تحيات وزير الزراعة الى السفراء وممثلى السفارات الافريقية بالقاهرة والمشاركين فى البرنامج التدريبى والتى استمرت على مدار شهرين متتاليين، حيث اشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون التى تم توقيعها بين كلا من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمركز المصرى الدولى للزراعة والجايكا،

وأشار موسى إلى أن عدد الدول المشاركة فى البرنامجين التدريبين وصل إلى 18 دوله من قارة افريقيا منها انجولا – الكاميرون – الكونغو الديمقراطيه – النيجر – غينيا بيساو – غيميا كوناكرى – كينيا – مدغشقر – مالاوى - السنغال- الجابون - الصومال – الكونغو برازافيل - جيبوتي– زيمبابوى - مالى - موزمبيق – ليبيريا ،

وأكد أن هناك تكليفات من القيادة السياسية المصرية وتوجيهات من وزير الزراعة بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية من خلال تقديم كل الدعم الفنى لاشقائنا الأفارقة بهدف تحقيق الامن الغذائى لشعوب القارة فى ضوء توافر الموارد الطبيعية من الاراضى الشاسعة صالحة للزراعة ومياه امطار وانهار طبيعية وايدى عاملة والتى يمكن باستغلالها الاستغلال الأمثل الوصول إلى معدلات كبيرة نحو تحقيق الامن الغذائى لدول القارة، مشيرا إلى أهمية هذه البرامج فى دعم قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية وتبنى التكنولوجيات الحديثة لزيادة انتاجية المحاصيل والتى هى الهدف الرئيسى لتنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية،

وفى كلمته، اشار السفير محمد عزمى أن وزارة الخارجية حريصة على دعم الدول الأفريقية والنهوض بها فى القطاع الزراعى ورفع كفاءة التدريب والاستفادة من الخبرة المصرية الموجودة بقطاع الزراعة وذلك من خلال التعاون مع وزارة الزراعة متمثلة فى المركز المصرى الدولى للزراعة والجايكا

ومن ناحية أخرى أشار نائب السفير اليابانى أن التعاون بين مصر واليابان بدأ قبل 70 عاما وخلال تلك المرحلة استطعنا تدريب الألاف من المتدربين فى جميع المجالات فى أفريقيا وأن التعاون الثلاثى بين الجايكا والمركز المصرى الدولى للزراعة والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميه له أهمية كبيرة فى رفع كفاءة الدول الأفريقية لدعم الأمن الغذائى ونقل الخبرات للمبعوثين الافارقة

وأشاد مدير مكتب الجايكا بالقاهرة بالمجهودات التى تنفذها وزارة الزراعة والحكومة المصرية حالياً لدعم قطاع الزراعة بالدول الأفريقية و الدور الهام الذى يلعبه المركز المصرى الدولى للزراعة فى تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية ونقل الخبرات المصرية إلى الدول الصديقة

يذكر أن البرنامج التدريبى تضمن ايضا تنفيذ بعض الجولات السياحية إلى محافظات الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.



وفى ختام الحفل وجه موسى الشكر إلى السفراء الحاضرين وممثلى سفارات الدول الافريقية المشاركة فى البرنامج، و المهندسة سهير الحفنى مدير المركز الدولى المصرى للزراعه وجميع الزملاء والعاملين على ما يقدموه من مجهودات للمتدربين اثناء التدريب وتنفيذ الانشطة التدريبية بشكل جيد الامر الذى يساهم فى تطوير قطاع الزراعة بدول القارة الافريقية، فضلا عن زيادة تعزيز علاقاتنا الأخوية مع اشقائنا بدول القارة الافريقية.