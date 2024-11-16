الاحتلال الإسرائيلى يفجر مقام النبى شمعون الصفا فى لبنان

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "العدو الإسرائيلي أقدم على تفجير مقام النبي شمعون الصفا".

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية من اعتداءاتها على قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل في لبنان، حيث نفذ الطيران المعادي منتصف الليل عددا من الغارات على بلدة برج رحال ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل وارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الجرحى.

كما أغار الطيران المعادي على بلدات: بافليه، الغندورية، الطيري، الرمادية، جويا، محيط مخيم الرشيدية وباتولية ، مجدل زون، حانين، باتوليه، هذه الغارات استهدفت منازل ومبان ومحالا تجارية.

كما تعرضت فجر اليوم قرى القطاع الغربي وبخصوص قرى طيرحرفا، الجبين، شيحين، الضهيرة وشمع لقصف مدفعي عنيف طال مداخل و احياء البلدات الداخلية.