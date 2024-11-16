اتحاد مُنتجي ومُصدري الحاصلات البستانية: تقاوي البطاطس بـ69.5 ألف جنيه

كتبت أسماء نصار

قال اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة إن الاتحاد بدأ فى تسليم تقاوى البطاطس للمزارعين ب69.5 ألف جنيه للطن، وذلك بعد وصولها إلى الموانى المصرية واتخاذ الإجراءات القانونية والزراعية بعد فحصها والتأكد من سلامتها قبل الدخول فى مرحلة صرفها على الفلاحين وفقاً للقواعد المُلتزم بها.

وأشاد الشرقاوى بوزير الزراعة علاء فاروق الذى قام بتوفير العملة الأجنبية الضرورية من أجل التعاقد مع شحنات البطاطس القادمة إلى مصر، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بالوقوف بجانب الفلاح المصرى للوصول إلى أعلى إنتاجية.

وشدد على أن مصر من أكبر الدول المُصدرة لمحصول البطاطس للدول الأجنبية والعربية.

وأبدى الفلاحون ارتياحهم تجاه سرعة إجراءات تسليم التقاوي، وشددوا على سهولة التسليم، وذكروا أن الأسعار كانت وفقاً لما هو مُعلن من قبل،

وأضاف "الشرقاوي" أن الاتحاد يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار وأعلى جودة فى مجالات شتلات الفراولة، شتلات الزيتون، شتلات النخيل، تقاوي_البطاطس، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.

وأكد انه طبقاً لسياسة الدولة وتوجيهات الوزير نقوم بتوفير تقاوى البطاطس بأقل الأسعار وأجود الأصناف فى العالم وتم طرح تقاوى البطاطس بـ69.5 ألف جنيه للطن للمزارعين.

وقال الشرقاوى أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية،كيان غير هادف للربح ونقوم بإضافة هامش ربح إدارى بسيط جداً.

وأكد أنه تم فتح باب الحجز للمزارعين للحصول على تقاوى البطاطس بداية من يوم 28 يوليو، وكان طن التقاوى للمزارع 25 ألف جنيها، وللجمعيات الزراعية بـ30 ألف جنيها، أما بالنسبة للشركات المصدرة فكان يتم حجز الطن بـ40 ألف جنيها وهذا مقدم الحجز ويتم استكماله الباقى عند الاستلام، وتم استلام أول شحنة من تقاوى البطاطس يوم الاثنين الماضي، والكشف عليها بواسطة الحجر الزراعى والعفن البنى ثم خروج شهادة بسلامة تقاوى البطاطس ثم توزيعها على المزارعين والشركات.

وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، طريقة حجز تقاوى البطاطس للمزارعين قائلاً: "المزارع الصغير يقوم بتقديم الحيازة الزراعية الخاصة به واستلام شحنته ويكون الحجز والاستلام من خلال المزارع نفسه ويتم تسليم الكمية المحجوزة بالضبط للمزارعين ويتم الحجز من خلال الفرع الرئيسى من القاهرة بشارع نادى الصيد بالدقي، أو الإسكندرية، أو المنوفية، أو كفر الزيات، أو القليوبية، أو طنطا وكل الاستلام يكون من شونة الإسكندرية.

وأضاف أن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة، يقوم بعمل أيام حقلية للمزارعين لإرشادهم بالطريقة الصحيحة وتكريم المزارعين الذين يقومون بإتباع الإرشادات الزراعية السليمة ويزيد من إنتاجية محصوله، ونقوم بتوفير شتلات الزيتون بسعر حوالى 30 جنيهاً وتوزيعها على المزارعين الصغار بهامش ربح بسيط جداً.



كما أن الاتحاد هذا العام سوف يقوم بتصدير الطماطم وطماطم الشيرى وفلفل الالوان بالاضافة إلى البطاطس إلى اوروبا وروسيا.