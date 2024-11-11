الحجر الزراعي ينشر بيان كميات تقاوي البطاطس المستوردة

كتبت أسماء نصار

كلف الدكتور محمد المنسي - رئيس الادارة المركزيه للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بنشر تقارير كميات البطاطس المستوردة بصورة دورية مما قد يسهم في وضوح الرؤية فى سوق تقاوى البطاطس و ينعكس على استقرار السوق وتوازن الأسعار، وتحقيقا لمبادئ الشفافية، وبما يتيح للمزارعين والمستوردين من تحديد احتياجاتهم اول بأول واتخاذ القرارات الرشيدة فيما يخص مواعيد الزراعة وتجهيز الأراضي.

وسيتيح التقرير كميات تقاوى البطاطس المستوردة أسبوعيا لكل الأصناف المستوردة وكافة المناشئ ومقارنة الكميات المستوردة مع نظيرتها من العام السابق فى نفس الفترة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد عصام - رئيس قطاع الخدمات الزراعية وحرص الإدارة المركزيه للحجر الزراعي على تلبية رغبات مزراعي ومنتجي البطاطس .