وزيرة التضامن توجه بنقل السيدة بلا مأوى "دنيا" إلى دار رعاية

كتب مدحت وهبة

استجابة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن السيدة دنيا، وهي سيدة بلا مأوى؛ وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق الفوري بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة الموقرة لضمان توفير الرعاية اللازمة للحالة، ووجهت المسئولين بالوزارة بنقل الحالة إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وأودعت الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي التابعة للإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة السيدة في إحدى المؤسسات مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توفير الرعاية الطبية والنفسية المناسبة لها.



سيدة بلا مأوى