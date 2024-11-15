وزارة الصحة تعلن تراجع معدلات الوفيات والمواليد.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة الصحة والسكان تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة فى مصر، موضحة انخفاض معدل المواليد من 2.7 إلى 2.004، وانخفاض معدل الزيادة من 2.168 إلى 1.463، و الوفيات من 0.532 إلى 0.581.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الوضع الحلى يشير إلى استمرار انخفاض معدل الإنجاب الكلى ليصل إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023.

وأوضحت أن الزيادة السكانية فى مصر تقدر بـ250 ألف نسمة كل 72 يوما، بمعدل 3.472 فى اليوم، أى 144.7 نسمة لكل ساعة و2.4 نسمة لكل دقيقة، ومولود واحد كل 25 ثانية، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وكشفت عن أهم مؤشرات المسح الصحى للأسرة المصرية والتى توضح أن عدد السكان يبلغ 106.541 مليون نسمة، والكثافة السكانية تبلع 13.7% ومعدل الزيادة الطبيعية 1.4%، ومعدل الإعالة الكلية 61.6% ونسب التعليم 98% مرحلة ابتدائية، و94% مرحلة إعدادية وثانوية، ومعدل الأمية 25,8%، ومحو الأمية بين الإناث 30.8 %، ونسبة الأمية بين السكان 10 سنوات فأكثر.