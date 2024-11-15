وزارة التموين: أسواق اليوم الواحد تستهدف تقليل حلقات التداول وضبط السوق

كتب – مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، فى التفكير بأسلوب علمى لتوفير السلع وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابى على السعر النهائى للمنتج، وذلك بإقامة أسواق اليوم الواحد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وتقام أسواق اليوم الواحد أسبوعيًا، وتعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول المتعارف عليها، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تهدف إلى تخفيف أثار موجات غلاء الأسعار، وهو ما يعكس مدى التعاون الوثيق بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى المساهمة فى عملية التنمية بشكل فعال، إذ تساهم هذه الأسواق فى تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة، كما أنها تعتبر واحدة من الأدوات الهامة لضبط الأسواق وتوفير السلع وتوفر فرص عمل مناسبة لصغار التجار والمنتجين والمزارعين.

وافتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا، سوق اليوم الواحد بمحافظة الإسكندرية، كما تستعد وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لإقامة سوق اليوم الواحد، غدًا، الجمعة، بمدينة نصر فى محافظة القاهرة، وجار تعميم الفكرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك جهودًا حكومية مكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة بما يساهم فى زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وشدد وزير التموين، على تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة، وبما يسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف التوسع فى إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين فى مختلف مناطق الجمهورية.

وأكد أن الحكومة المصرية تعمل بكافة وزاراتها وجهاتها فى إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف العبء على المواطن وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة، لافتًا إلى أنه تماشيًا مع هذا التوجه تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتنمية وتطوير كافة نماذج التجارة الداخلية على مستوى المحافظات من خلال مشروعات ومبادرات تعمل على تقليل حلقات التداول وضبط الأسعار ورفع كفاءة الأسواق، ونحن اليوم بصدد افتتاح مشروع لأحد المحاور المهمة فى البنية التحتية للتجارة الداخلية وهى أسواق المزارعين أو كما نعرفها فى السوق المصرى بأسواق اليوم الواحد.

ولفت إلى أن هناك تكليفات واضحة لكافة الجهات المعنية بوزارة التموين وجهاتها التابعة، بالعمل على المتابعة اللحظية والتنسيق المستمر والدائم مع كافة الأطراف المعنية لضمان نجاح وانتظام عمل السوق، والعمل على تذليل أى عقبات، وتقديم كافة الخدمات الممكنة لزوار السوق وستشهد الفترة القادمة فتح أسواق جديدة فى كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شمول بعض المحافظات على أكثر من سوق داخل المحافظة الواحدة.