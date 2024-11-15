نقيب العلاج الطبيعى: 75 كلية أصبحت جميعها فى عنق النقابة

كتبت آية دعبس

رحب الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، بمشاركة كل من أحمد عبدالله الغراب وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، طارق سعيد وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات، فى فعاليات الجمعية العمومية للنقابة، داعيا أعضاء النقابة بالحرص على التواصل مع النقابة للاستفسار عن أية شائعات يستمعوا إليها، وعدم المساعدة فى الترويج لها.



وأوضح سعد، خلال كلمته: أن مصر بها 75 كلية للعلاج الطبيعى جميعهم أصبحوا فى عنق النقابة، مشيرا إلى أن انعقاد الجمعية العمومية أمر ضرورى يتم تنظيمه وفقا لنص القانون المعمول به، ويتم الإعلان عنها بجريدتين يوميتين، وإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم، مؤكدا أنه لا يوجد شوبهة واحدة على أيا من أعضاء النقابة، فضلا عن اختيار فريق عمل إدارى بقدرات مميزة.



وأكد أنه بناء على القانون 209 لسنة 1994، تنعقد الجمعية العمومية بشكل قانونى تماما، مؤكدا أن النقابة تحترم حق الأعضاء فى التقدم بأية شكاوى، شريطة أن تكون موقعة من 50 عضو.

وكان قد أعلن الدكتور حافظ شوقى وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعى، انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية:

- مناقشة تقرير الأمين العام.

- تقرير أمين الصندوق.

- تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

- تقرير لجنة المعاشات.