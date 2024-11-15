اليوم السابع
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نائب وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمواصلة التعاون مع شعوب القارة الأفريقية

الجمعة، 15 نوفمبر 2024 08:43 ص
نائب وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بمواصلة التعاون مع شعوب القارة الأفريقية وزارة الخارجية
(أ ش أ)

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أكد نائب وزير الخارجية والهجرة السفير أبو بكر حفنى محمود، التزام مصر بمواصلة مسيرة التعاون مع شعوب القارة الأفريقية، مع الحرص على تطوير أدواتها الدبلوماسية للتعاطى مع التحديات المُستجدة والشواغل الآنية التى تواجه أفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة السفير أبو بكر، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في مراسم تقلُد جراسا ماشيل، المناضلة والسياسية الموزمبيقية جائزة مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، والتي تسلمتهما نيابة عنها ابنتها جوسينا ماشيل.

وأشاد نائب وزير الخارجية، خلال الاحتفال، بالمسيرة الحافلة لماشيل، وبنضالها من أجل تحرير موزمبيق، كما أثنى على النجاحات التي حققتها خلال توليها منصبها كأول وزيرة للتعليم في بلادها.

وذكرت وزارة الخارجية والهجرة، في بيان اليوم الجمعة، أن نائب وزير الخارجية أبرز الدور الخيري والإنساني الذي لعبته على مدار عقود طويلة، وتبنيها للقضايا التي تشغل القارة الأفريقية والعالم، لاسيما مكافحة الفقر وتجنيب الأطفال التداعيات المروعة للنزاعات المسلحة، وعملها الدؤوب لتوفير الرعاية الصحية للسيدات والأطفال والدفاع عن حقوق المرأة وتمكينها.

وألقى السفير أبو بكر محمود الضوء كذلك على التقدير الإقليمي والدولي لنضالها الطويل من أجل القيم الإنسانية والذي أهلها عن جدارة لاكتساب احترام العديد من المؤسسات والهيئات والدولية، لافتا كذلك إلى تجربتها الإنسانية الثرية التي كافحت خلالها مع زوجها وبطل استقلال موزمبيق سامورا ماشيل، الذي فقد حياته منتصف الثمانينات في حادث تحطم طائرته الرئاسية، ثم نضالها مع الزعيم الأفريقي الخالد نيلسون مانديلا عقب نجاحه في القضاء على نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا .

ونوه إلى الإرث الأفريقي المشترك في مناهضة الاستعمار والفصل العنصري والذي تحمّل عبئه الأكبر الآباء الأفارقة المؤسسون، مبرزاً الدور المصري التاريخي في دعم حركات التحرر الوطني في أفريقيا.







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