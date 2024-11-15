محافظة القاهرة تنظم سوق اليوم الواحد أمام مسجد آل رشدان.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تنظم محافظة القاهرة، اليوم الجمعة، سوق اليوم الواحد، وهو أول أسواق اليوم الواحد بالقاهرة، ويتم التجهيز له أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويقدم "اليوم السابع أبرز المعلومات عن سوق اليوم الواحد خلال النقاط التالية:

- سيتم تعميمها فى كافة أحياء القاهرة تباعًا.

- تقدم أسواق اليوم الواحد سلع عالية الجودة بتخفيضات تصل لما يقارب 20% مقارنة بأسعار السوق.

- سيتم التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء.

- سيتم الدفع بأكثر من 50 سيارة قابلة للزيادة خلال افتتاح السوق.

- يوفر السوق كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة واللحوم والدواجن والأسماك والألبان والجبن والخضار والفاكهة.

- سيتم توفير البيض بسعر 150 جنيها للطبق.