محافظة الجيزة تعلن افتتاح مسجد التقوى اليوم.. صور

كتبت – مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، افتتاح مسجد التقوى، محور 26 يوليو، اتجاه الشيخ زايد ميدان لبنان، اليوم الجمعة.

وتشمل المساجد التي يتم افتتاحها اليوم الجمعة، بمحافظة الجيزة، مسجد التقوى، محور 26 يوليو، اتجاه الشيخ زايد ميدان لبنان، ومسجد الوفاء، حدائق أكتوبر، ومسجد العزيز، منشأة دهشور، مركز البدرشين، وإحلال وتجديد مسجد النصر، مركز العياط.

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 37 مسجدًا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و14 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

ووصل إجمالى ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 396 مسجدًا، منها 297 مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا، و99 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12477 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و849 مليون جنيه.



افتتاح مسجد التقوى بالجيزة اليوم



محافظة الجيزة تعلن افتتاح مسجد التقوى



مسجد التقوى بالجيزة