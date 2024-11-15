ضبط 10 أطنان مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر بأكتوبر

كتبت – مرام محمد

أعلنت مديرية تموين الجيزة، شن حملة تموينية على الأسواق والمنافذ والمنشآت التجارية بدائرة أكتوبر، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين ومواجهة كل صور الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد محمود بلاسى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

وقالت المديرية في بيان لها، إن الحملة أسفرت عن ضبط 10 أطنان مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر، بياناتها كالآتي: 2 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر، و2 طن مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر بمحل يزاول النشاط دون ترخيص، و3 أطنان لحوم مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر بمحل يزاول النشاط دون ترخيص، و3 أطنان مصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر بمحل يزاول النشاط دون ترخيص.

ويكثف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع مسؤلى الأجهزة الرقابية والأمنية الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة المخالفات والتأكد من سلامة السلع المتداولة.

وتنظم مديرية التموين حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز المقررة وتقديم منتج آمن للمستهلك.



ضبط 10 أطنان مصنعات لحوم مجهولة المصدر