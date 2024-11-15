جهاز حدائق العاصمة: تنفيذ أعمال طرق لخدمة 1194 عمارة بـ"سكن لكل المصريين"

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الجهاز، بعض مشروعات الشركات المنفذة لأعمال الطرق لخدمة 1194 عمارة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة 2350 فدانا بإجمالي 40 كيلو متر طولي طرق.

قال المهندس عمار مندور، إن المشروع يحتوي على 250 ساحة انتظار لخدمة 1194 عمارة سكنية، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 190 ساحة انتظار، وجارٍ استكمال الأعمال وجارٍ حالياً إنهاء أعمال تنسيق الموقع.

وأكد "مندور"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، ضرورة المتابعة المستمرة لأداء الشركات العاملة بالمشروعات الجاري تنفيذها، وحثِّها على زيادة معدلات الإنجاز حتى يتم الانتهاء من المشروعات بالجودة والمواصفات المطلوبة.

واستكمل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بالمدينة بمنطقة 2350 فدانا "سكن لكل المصريين "، مؤكداً ضرورة استكمال أعمال تنسيق الموقع بالجودة المطلوبة ومراعاة المظهر الجمالي حول العمارات وبالمسطحات الخضراء، وسرعة الانتهاء من تلك المشروعات وتسليمها لحاجزيها.



كما تفقد المهندس عمار مندور، ومسئولو الجهاز، بعض عمارات مشروع الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بالمدينة، وأعمال المرافق الخاصة بالمشروع بمنطقة 2350 فدانا.



مدينة حدائق العاصمة

وقال عمار مندور، إنه جارٍ تنفيذ مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمساحات (100م2 - 110م2 - 120م2 ) للوحدة شاملة أعمال الربط على المرافق والخدمات وأعمال الطرق.

كما تفقد رئيس الجهاز إحدى الوحدات السكنية كاملة التشطيب، مؤكداً ضرورة إنهاء أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات بالجودة المطلوبة لتسليم الوحدات لحاجزيها بالصورة المناسبة.



تفقد مشروع سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة





واستكمل رئيس جهاز حدائق العاصمة الجولة بالمرور على بعض محاور الطرق الرئيسية والفرعية والتى يجرى تجهيزها لأعمال الأسفلت، مؤكداً ضرورة توفير الخامات اللازمة لإنهاء المشروعات وتكثيف العمل على مدار 24 ساعة وزيادة العمالة لرفع نسب الإنجاز بأعمال الطرق.