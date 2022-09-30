الإسكان ترفع سن التقدم لحجز وحدات الإسكان المتوسط لـ60 عاما

كتب أحمد حسن

قرر صندوق الإسكان الاجتماعى رفع الحد الأقصى لعمر المتقدم، الراغب فى حجز وحدات مشروع الإسكان المتوسط، سكن كل المصريين 3، إلى سن الـ60 عاما، في حين ثبت الحد الأقصى لعمر المتقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى الموجه لمحدودى الدخل عند 50 عاما.

وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن شروط التقدم لحجز وحدات مبادرة سكن لكل المصريين 3، تتمثل في أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا يقل سن المتقدم من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا يزيــد ســن المتقــدم مــن متوســطي الدخــل عــن ســن المعــاش (المقــرر بقانــون التأمينــات الاجتماعية والمعاشـات الصـادر بالقانـون رقـم 148 لسـنة 2019 ) فـي تاريـخ نهايـة مـدة القـرض (تحـدد وفقـاً للدراسـة الائتمانية للجهــة الممولــة)، وألا يزيـد سـن المتقـدم مـن متوسـطي الدخـل مـن أصحـاب المعاشـات والمسـتفيدين مـن المعاشـات عـن 75 سـنة فـي تاريـخ نهايـة مـدة القـرض، بشـرط سـداد 40% بحـد أدنـى مـن قيمـة الوحـدة كدفعـة مقدمـة، مـع تحويـل المعـاش إلـى الجهـة الممولـة، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً، ويلتـزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاما حسب الموافقة الائتمانية.

وأكدت أن الطرح الجديد يأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهري المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين"، والتي جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة، كما تأتي بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها عن 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.